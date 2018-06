Pealinnast saarde kolinud pere avas Pihtlas kohviku

Kolme aasta eest Tallinnas oma kraami kokku pakkinud, otsustas Kalle pere kolida Saaremaale Pihtlasse.



“Samal ajal, kui endale metsa servale maja ehitasime, jäi silma tühjalt seisev uhke vana hoone küla keskel,” rääkis perepea Aivar Kalle. Nõnda otsustasid nad oma ettevõttega just nimelt selle vana maja katuse all alustada.

Jutt käib kunagisest Pihtla vallamajast, kus asus ka näiteks kohalik sidejaoskond, kenast vanast kollasest majast, linna poolt tulles vasakut kätt. Kohalikele ammu tuttav kohake, kuhu aastate eest ikka asja oli.

Esimesena valmis seal Pihtla taimelabori projekt, nüüd – nädalapäevad tagasi – avas uksed kohvik Nöges. Uus söögikoht on Aivar Kalle sõnul rahva poolt juba hästi vastu võetud ja külastajaid on olnud palju.

“Toidud ja küpsetised on saanud head tagasisidet,” kinnitas Kalle, lisades, et kõige rohkem on külastajate tähelepanu pälvinud siiski vana maja oma ajaloolise välimusega.

Nöges on avatud kindlasti kuni augusti lõpuni. “Lisaks kohvikupidamisele kasvatame oma talu põllumaadel ravimtaimi ja maasikaid, mida saab ka kohvikust osta,” rääkis Aivar Kalle.