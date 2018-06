Saarlaste armastus sõudepaatide vastu ei näi kustuvat

Eesti maanteeameti registri väljavõtte andmeil on saarlased jäänud truuks sõudepaatidele. Tõsi, tänavu arvele võetud veesõidukite seas on sõude- ja mootorpaate pea ühepalju.



Maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialisti Aime Parve andmeil oli Saare maakonnas läinud kuu lõpu seisuga arvel 1685 erinevat veesõidukit. Valdav osa neist – 1383 alust – liigitub väikelaeva kategooriasse, kuhu kuuluvad nii kalapaadid, mootorpaadid, sõudepaadid kui ka purjejahid. Viimaseid oli mai lõpuks arvel 53. Registrisse kantud kalapaate on saarlastel 106, mootorpaate 474 ja sõudepaate 750.

Alla 12-meetristeks laevadeks liigituvate veesõidukite nimekirjast tuleb neile küll mõnevõrra lisa. Sealt lisandub veel kaheksa sõudepaati, 20 mootorpaati ja 232 kalapaati.

Lisaks on saarlastel 31 tööpaati ja kolm registreeritud paati, mis spetsiaalselt päästetöödeks mõeldud. Seega on alla 12-meetrisi laevu maakonnas kokku 294.

Samuti on Saare maakonnas ajapikku registreeritud mõned jetid – täpsemalt kaheksa jetti.

Mis puutub uutesse, tänavu registrisse kantud veesõidukisse, siis neid on kokku 22. Suurem osa päris uued veesõidukid, mille ehitusaasta on 2017 ja 2018.

Erilised lemmikud nende seas on endiselt Saaremaal isa ja poja Fred ja Taavi Keerti toodetavad plastikust Kasse paadid, mille erinevaid mudeleid on sel aastal esmaselt registreeritud kaheksa. Kolm neist mootoriga, viis tüübilt sõudepaadid.

Kasse mudelite seas paistab saarlastele enim meeldivat 4,27 m mudel numbriga 430. Samas on müügiks läinud ka üks 4,57 m Kasse 455, 5,4 m pikkune Kasse 540C ja 4,33-meetrine Kasse 430R.

Sõudepaatidest on enam registreeritud ka Nordline’i erinevaid plastikpaate, paar Kiili paati – nii sõudepaat kui ka mootoriga varustatud variant –, mille ehitusaastad on samuti 2017 ja 2018. Neile lisaks üksikud Jönnid, Fishmanid, Nordid, Brigid, Hirvased, Suomid, C-440A-d ja ka üks määramata margiga plastikpaadimudel, mis on ehitatud 1984. aastal.