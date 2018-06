Smuutimeistrid lõid tanklaketiga käed

Alates sellest nädalast on 11 suuremast Circle K teenindusjaamast üle Eesti võimalik osta kohapeal värskest toorainest valmistatud ja saaremaise smuutiseguga Boost Yourse rikastatud tervislikke smuutisid.



“Kiirelt ja mugavalt kaasavõetava toidu tarbimine on eestlaste seas järjest populaarsem. Lisaks on märgatavalt kasvanud nõudlus tervislikuma valiku järele ja seetõttu oleme oluliselt laiendanud sortimenti just tervislikkust silmas pidades,” rääkis Circle K tootejuht Kristi Koger.

Boost Yourself sai alguse mandrilt pärit Teet Torimi ja saarlase Sven Nuumi endi tervisemuredest, mis tekkisid kehvade toitumisvalikute tagajärjel. “Boost Yourselfi kolme tegevusaasta jooksul oleme rõhunud teadlikkuse tõstmisele tervislikust toitumisest ja supertoidu kättesaadavaks tegemisele,” ütles Boost Yourselfi kaasasutaja ja Eesti e-kaubanduse liidu juhatuse liige Teet Torim.

Koostöös Circle K-ga jõuavad supertoiduga rikastatud smuutid Eesti inimesteni valmiskujul. Supertoidu saab lisandina valida nelja Boost Yourselfi segu – Detox, Balance, Energy ja Superfood Protein (Hemp-Chia) – hulgast. Smuutisid valmistatakse kohapeal värskest toorainest ja rikastatakse Boost Yourselfiga.