Vald vaidleb inseneribürooga

Aste–Sauvere kergliiklustee projekteerinud SKA inseneribüroo tegi avalduse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks ja küsib töötasu. Vallavalitsus ei taha nõudest midagi kuulda, vaid ütleb, et lõpetab hoopis ise lepingu ära.



Mõni aeg tagasi saatis SKA Inseneribüroo OÜ Saaremaa vallale avalduse lepingu lõpetamiseks. Põhjuseks see, et maanteeamet ei kooskõlastanud kergliiklustee projekti. Tasu tehtud töö eest soovis SKA 95% kokkulepitud tasust ehk pea 21 000 eurot. Maanteeamet jättis projekti kooskõlastamata, kuna ameti arvates tuleks kergliiklustee ehitada teisele poole riigimaanteed. Vallavalitsus seda meelt ei ole, kuna sellel poolel maanteed elab rohkem inimesi ja maaomanikega kaubale saamine oleks keerulisem.

Maanteeameti esindaja on Saarte Häälele öelnud, et juhul kui vald neid ei kuula ja ehitab tee ikkagi sinna, kuhu tahab, on see ebaseaduslik.

SKA inseneribüroo kirjale vastas vallavalitsus, et lõpetab hoopis ise lepingu. Põhjuseks see, et büroo oli tööde üleandmisega hilinenud. Samuti küsis vallavalitsus, et juhul kui maanteeamet teavitas võimalikest probleemidest büroo arvates juba jaanuaris, siis miks büroo tööd edasi tegi.

SKA inseneribüroo juht Mark Kaljulaid on varem öelnud, et Saaremaa vallavalitsus on olnud nõus arutama kompromissile jõudmist ja mingi osa rahast tasuma ning loobuma leppetrahvist.

Vallavalitsuse kirjale vastas Kaljulaid nüüd, et vald ei saa lõpetada lepingut, mille büroo juba lõpetanud on, ja tuletas meelde, et 21 000-eurose arve tasumise tähtaeg on üsna pea kukkumas.

Vallavalitsusest öeldi, et maanteeametiga käivad läbirääkimised tee asukoha üle.