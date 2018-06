Kriminaalse sadama kasutamine tekitab vaidlusi

Arendajatele kriminaalasja toonud Rannaaugu sadam tekitab vaidlusi selle uue haldaja ja Saaremaa vallavalitsuse vahel.



Kohalike elanike initsiatiivi rajada Mustjala Tagaranna külla sadam rahastas PRIA. Paraku selgus politseiuurimise käigus, et arendajate ja sadamaehitaja koostöö rahastuse taotlemisel oli kriminaalse mekiga ja asi jõudis eelmise aasta detsembris kohtusse.

Et PRIA nõudis eraldatud sadu tuhandeid tagasi, pani kohtutäitur Virge Välb enampakkumisele Rannaaugu sadama hoonestusõiguse, mis oli seatud MTÜ Vahuranna kasuks. Hoonestusõiguse ostis tänavu jaanuaris 10 000 euro eest mandri firma Shinetes OÜ, mille omanik Heiki Soodla on ametis Lääne päästekeskuse juhina.

See omakorda pani muretsema Mustjala kandi kalurid, kes uurisid Saaremaa vallale saadetud pöördumises, kas nad võivad ikka ka edaspidi sadamat kasutada.

MTÜ Vahuranna liige Andres Tarvis märkis, et nende tõlgenduse järgi sai kohtutäitur müüa vaid hoonestusõigust abihoonele. “Seega ei tohiks olla probleeme sadama kasutamiseks kõigile, kes seda kasutada soovivad,” tähendas ta.

Vallavalitsus omakorda saatis kalureile rahustava kirja, milles teatas, et oksjonil müüdud hoonestusõigus puudutab ainult sadama abihoonet.

“Mustjala vald ei seadnud takistusi avalikkusele sadamat kasutada. Samuti ei ole Saaremaa vald seadnud takistusi sadama kasutamiseks. Eeltoodust tulenevalt on sadama kasutamise õigus kõigil, kes seda soovivad, kuid piiratud on sadama abihoone ja selle ehitisealuse maa kasutamine tulenevalt hoonestusõiguse kuulumisest osaühingule Shinetes,” teatas vallavanem Madis Kallas.

Seepeale võttis aga vallavalitsusega ühendust Heiki Soodla, kes väitis, et vald jagab kodanikele valeinfot ja tõlgendab kinnistu kasutusõigust vääralt. Soodla sõnul on kõik õigused Rannaaugu kinnistul asuva sadama kasutusõigusega antud Shinetes OÜ-le ja firma on selle omanik järgmised 14 aastat.

Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk omakorda saatis üleeile Soodlale selgitava kirja, viidates, et osaühing omandas hoonestusõigusega siiski ainult sadama abihoone ning ehitised ja rajatised kuuluvad maaomanikule ehk Saaremaa vallale.

“Sadama abihoone teenindamiseks ei ole vajalik Rannaaugu väikesadam. Sadama abihoonet saab kasutada ka ilma Rannaaugu väikesadamata,” märkis Tuisk.

Rannaaugu sadama ehituse kriminaalse kokkumängu süüdistuse arutelu algas kohtus detsembris ja jätkub 27. juunil.