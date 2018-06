Eilsest on ajaleht Meie Maa ilma nii peatoimetaja Veiko Visnapuust kui ka uudistejuht Ines Vapperist. Lehe omanik Arne Pagil loodab, et praegune “peataolek” ikkagi laheneb ning lõplikku pole enne midagi, kui leht kinni pannakse.



Visnapuu ja Vapper lahkusid osalt põhjusel, et tandem otsustas mõne aja eest kohaliku ajalehe juhtimise kõrvalt hakata ajama PR-äri – juba mullu asutasid nad üheskoos suhtekorraldusfirma ViVa Konsultatsioonid OÜ.

Info sellest, et ajaleht jääb sel nädalal peata, on Kuressaares juba nädalapäevad liikvel olnud. Kinnitus sellele tuli teisipäeva õhtul, kui Postimehe veebileht avaldas, et Visnapuu ja Vapper lahkusid oma PR-firma tõttu töölt.

PR versus ajakirjandus



“Neil oli viimane tööpäev. Tegime seda poolte kokkuleppel ja kindlasti oli see seotud ka PR-firma ning sõltumatu ajakirjanduse kokku mittesobivusega,” ütles Meie Maa tegevjuht Priit Rauniste Postimehele.

Meie Maa omanik Arne Pagil kinnitas eile sama ka Saarte Häälele. “See on õige küll,” sõnas Pagil. Mis nüüd edasi saab või kuidas praegune olukord lahendatakse, Pagil veel öelda ei osanud.

“Elu läheb edasi. Aga kuidas see asi täpselt jääb… lõplikku pole enne midagi, kui leht kinni pannakse,” lausus ta.

“Arvan, et asi klaarib ära ja lugejad ei näe vahet.” Ta avaldas lootust, et olukorrale leidub ikkagi mingi lahendus.

Huvide konflikt



Postimees kirjutas mai algul, et Meie Maa ajakirjanikud lõid oma suhtekorraldusfirma ning sellest ajast olid ka toimetuses pinged üleval. Arne Pagil tunnistas ülemöödunud nädalal, et see on probleem, mis tuleb kindlasti lahendada. “Ega see ilus ei ole,” tõdes ta siis.

Eesti ajalehtede liidu tegevjuht Mart Raudsaar leidis aga Visnapuu-Vapperi PR-firmast rääkides, et tegemist on klassikalise huvide konfliktiga – kui ajalehes kajastatavate teemade ja inimeste ning suhtekorraldusbüroo klientide vahel on kattuvusi, on probleem olemas ja emmast-kummast tuleb loobuda. Vapper ja Visnapuu ei näinud aga asjas mingit huvide konflikti.