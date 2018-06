Suure Töllu puhkeküla vormis turistilõksud minigolfiradadeks

Upal tegutsev Suure Töllu puhkeküla avas külastajatele mingigolfiala, mille üheksa rada pakuvad lisaks mängulustile ka võimaluse tutvuda Saaremaa turismiatraktsioonidega.



“Idee kumises juba mitu aastat peas,” ütles puhkeküla peremees Rivo Allik Saarte Häälele. Ta lisas, et ei tahtnud teha traditsioonilist asja – et tavaline plate ja roheline kate. Mõte oli luua midagi seiklusgolfi moodi ja põhiline oli sealjuures mängu tuua Saaremaa vaatamisväärsused.

Väljakul on üheksa rada, kus saab kõigepealt palli veeretada ümber Tõllu ja Pireti kivide, siis osavuse proovile panna Pöide kiriku ja Aavakivi juures, täpsust harjutada Kuressaare linnuses, Vilsandi tuletornis, Kuressaare Suursillal, Kaali järves ja Valjala kirikus, läbida veetakistusega rada Panga panga kõrval ja panna ringile punkt Salme muinaslaevas.

Ilmastikukindlad atraktsioonid valmistasid Kuressaare ametikooli õpilased Andres Meistersoni käe all.

“Mina andsin idee, nemad tegid 3D-modelleerimise ja panid asja kokku,” sõnas Allik, lisades, et enamiku atraktsioonide puhul on tegemist täpsete vähendatud koopiatega. Isegi Kaali järve mudel järgib täpselt kraatri profiili.

“Usutavasti saavad inimesed pildi ette, mida me näidata tahame. Välja näevad igatahes ägedad – just sellised, nagu ma ette kujutasin,” lausus Allik, kelle sõnul saab radade atraktsioone edaspidi täiustada ja ka uusi lisada, kuna ruumi on puhkeküla territooriumil piisavalt. Mõttes on näiteks tuulikud ja üht-teist veel. Minigolfirada valmis ühe osana PRIA toetusel ellu viidud arendusprojektist.