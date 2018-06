Suveniirimüüja lossihoovist müügipaigana: üllatavalt mõnus!

Kuressaare kesklinna remondi tõttu oma müügiga linnuse hoovi rännanud suveniirimüüjate esimese hinnangu kohaselt on see külastatavuse poolest parem koht kui ajutine müügipaik Rae kaupluse juures. Eile keskpäeval oli lossihoovis neli müüjat. Nendest enamik kauples kudumite ja muude suuremate kehakatetega ning Jaan Lember pisemate suveniiridega.



Kudumitega kauplevad prouad arutasid, et rahvast käib küll rohkem, kuid müüki pole väga olnud.

“Üllatavalt mõnus,” ütles seevastu Jaan Lember esmamulje kohta, samal ajal turistile järjekordset puidust magnetit sisse pakkides. “Siin on miljöö võrreldes kesklinnaga hoopis teine.” Lember lisas, et talle on ostjaid hommikupoolikul jagunud. “Linnaga ei anna võrreldagi,” kinnitas ta.

Suveniirimüüjate lossihoovi kolimise ideega väljatulnud Taniel Varese, muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja sõnul on hea kuulda, et esimesed muljed on positiivsed. “Vaatame, kuidas koostöö sujub,” märkis Vares. See hooaeg on rohkem prooviks, idee toimimise korral võiks teemat järgmisel hooajal edasi arendada.