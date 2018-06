Uudo Sepp annab Saaremaal esimese kontserdi superstaarina

Veel selle kuu lõpul astub vahepeal Eesti superstaari staatusesse tõusnud Saaremaa noor muusik Uudo Sepp kontserdiga kodupubliku ette.



“Hetkel tõesti tegeleme Uudo Sepp & Bändi kontserdi korraldusega Kuressaares, mis on esimene suurem avalik ülesastumine värskele superstaarile oma kodupubliku ees,” kinnitas Saarte Häälele Kuressaare Kultuurivara juhataja Tiiu Tamm­oja.

Uudo esineb tema sõnul Kuressaares koos oma uue bändiga koosseisus: Robert Vaigla (kitarr), Heikko Remmel (bass), Oliver Rõõmus (trummid) ja Joonas Mattias Sarapuu (klahvpillid). Kontsert on n-ö Kuressaare merepäevade esitluskontsert. Nimelt esineb Uudo oma bändiga ka merepäevade lõputseremoonial. “Need on Uudo selle suve kaks ainukest kontserti Saaremaal,” lisas Tammoja.

Kultuurivara juhataja usub, et superstaari ei ole raske kodusaarele meelitada ja siia tuleb ta ikka rõõmuga. Konks on lihtsalt selles, et tema kontserdikorraldusega tegeleb nüüd Universal, nii et kogu korraldus ja tellimine käib ainult nende kaudu.

Uudo Sepa kontsert toimub 29. juunil kell 20 Saaremaa kaubamaja taguses parklas. Soojendusbändina kaasatakse kontserdiprogrammi ka kohalik noortebänd. Kontserdipääsmed tulevad müüki järgmise nädala alguses.