VASTUKAJA: Hüvasti, Orissaare laululava…

“Hüvasti, Orissaare laululava, elagu Orissaare laululava” (SH, 13.06)

“Minu jaoks oli üllatus, et üleüldse on olnud idee püstitada laululava Illiku laiule,” ütles Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste Kadi raadio saates “Keskpäev”.



Nii kaua, kui mina olen Orissaares olnud ja elanud, on laululava olnud üks ja seesama sealsamas asukohas. Kunagi tehti kogu Illikule detailplaneering , aga ausalt öeldes ma ei mäleta, kas seal ka laululava oli. Orissaare rahvas ja kultuurirahvas leiab, et kui on laululava, on see ikkagi seesama vana koht. Selle nimel oleme kultuurirahvaga töötanud. Nüüd, selle paari päeva jama peale ütlen: oleks teadnud, poleks seda asja ette võtnud. Aga eesmärk on hea ja arvan, et selle nimel tuleb praegu edasi minna.

Töö käib laululava ümber tegelikult juba üheksa aastat. Oleme seni teinud kõik väikese rahaga, annetuste abil ja natukese valla raha eest, projekte kirjutasin, KOP-ist saime raha selle jaoks. Nüüd on veel ainult lava jäänud teha.

Kui parkimisest rääkida, siis on nii Illikule kui ka lauluväljakule aleviku keskelt täpselt üks maa, aga seal kõrval, kus oleme alati parkinud autosid ühte ritta, on ilus korralik lai tee, kus saame parkida. Kui Heiki Hansol on aga see mure, et me ei suuda ürituste ajal turvata piletimüüki, siis see ei ole mingi probleem. Me ei pea sinna ühtegi aeda ümber panema, saame ilma aiata.

Olen palju Heiki Hansoga laululavast rääkinud, aga kahjuks ei suuda ma talle selgeks teha, et saadud toetus on sihtsuunitlusega raha. See on rumal arvamus, et raha, mis projektiga saab, saab Illikule ringi jaotada. Ma ei usu, et keegi talle meie teenuskeskusest sellise lubaduse sai anda.

Samasugune lihtne ja väike laululava, nagu Orissaares, Illikule ei sobikski, sinna sobiks mingi teises stiilis rajatis. Tegelikult on kõik Illiku arendajd hästi tublid, need Piidivabriku poisid toetavad meid ja meie toetame alati neid.

Orissaare laululavale tahab aga rahvas tagasi tulla ja selle nimel ma tööd teen, kuni lava on valmis. Tähtaeg on 21. septembril.