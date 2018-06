Leedo mõtles K-rauta ostmisele

Äripäeva Äriplaani konverentsil esinev ettevõtja Vjatšeslav Leedo lükkas ümber spekulatsiooni, nagu ostaks ta ära ehitus- ja kodusisustuskaubamaja K-rauta Baltikumi keti. “See on spekulatsioon. Päris kindlalt,” nentis ta. Millest sellised jutud, ta arvata ei osanud. Samas möönis ta, et on K-rauta omanikega siiski kohtunud. “Jah, olen kohtunud. Ma olen paljudega kohtunud,” sõnas ta.



Küsimusele, miks ta siis ketti ära ei ostnud, vastas Leedo, et ilmselt jäi raha väheks. “Ma ei saa öelda, et ma oleks seda väga tõsiselt võtnud,” tunnistas ta. “Ma olen palju asju mõelnud, aga vahel omistatakse niisugustele kohtumistele liiga palju tähendust.”

Vjatšeslav Leedo lisas, et on püüdnud oma ärisid just koomale tõmmata, mittevajalikke müüa ja keskenduda Saaremaale. “Tegelikult olen juba pensionieas kaks aastat. Ma ei taha väga laialt Eestis areneda,” sõnas ta.

Praegu ei plaani ta oma sõnul midagi osta, aga kui on hea pakkumine, siis miks mitte. “See on nagu turul – sa ei plaani midagi osta, aga kui näed väga häid arbuuse, siis lähed ja ostad ära,” ütles ta.