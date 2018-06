Lennuhange tuleb nädala pärast

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhtiveksperdi Mika Männiku sõnul toimub Kuressaare-Tallinna lennuliini hankekomisjoni koosolek järgmisel neljapäeval.



“Pärast seda kuulutatakse välja hange, leidmaks partnerit saarte ja pealinna vaheliste lennuliinide teenindamiseks,” sõnas ta.

Saarte Hääl kirjutas mõned nädalad tagasi, et teadaolevalt on leidnud suuremat poolehoidu plaan tuua liinile 33-kohalise asemel 42-kohaline lennuk. Männik ütles siis, et Kuressaare suunal tuleb minimaalseks kohtade arvuks uues liinile oodatavas lennukis 33. Pakkumiste hindamisel saab aga maksimaalsed punktid kuni 50-kohalise lennuki eest.