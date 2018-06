Medalisaak: kümme kulda ja kuus hõbedat

Saaremaa gümnaasiumide lõpetajad on oma õpingutega välja teeninud 16 medalit – kümme kuldset ja kuus hõbedast.



Suurim medalisadu on sel kevadel Saaremaa ühisgümnaasiumis. Kuus sealset lõpetajat pälvis oma tubliduse eest kuldse ja neli hõbedase medali.

Kuldmedali saavad Brita Laht ja Emilia Rozenkron 12.b klassist ning Kaupo Humal, Karen Saksakulm, Karl Viik ja Karel Äär 12.c klassist. Hõbemedali vääriliseks tunnistati aga Iiv Aavik, Airike Kapp, Hanna Klaar ja Mari Tiitson 12.b klassist.

SÜG-i õppealajuhataja Marek Schapeli sõnul oli sama medalirohke ka 2014/15. õppeaasta: toona lõpetas kooli samuti kümme medalisti, kullaga seitse ja hõbedaga kolm. “Igal kevadel on meil kuus-seitse medaliga lõpetajat, see aasta on parem,” rõõmustas Schapel. “Kuna lennud on erinevad, siis üksikutel aastatel on olnud ka vähem medalisaajaid.”

2014. aastal lõpetas õpingud medaliga kolm ja 2016. aastal viis õpilast. Eelmisel aastal pälvis kulla kolm ja hõbeda neli õpilast.

Kuressaare gümnaasiumi abiturientidest lõpetab tänavu kooli kuldmedaliga Kristjan Mäeots, hõbedaga aga Patrick Lomp ja Kadi Pirn.

Leisi keskkooli lõpetajatest saab kulla Greetel Männiste, Orissaare gümnaasiumis pälvivad kuldmedali aga kaks abiturienti – Tiina Margaret Tänak ja Ott Kärner.

Ott Kärner ise leidis, et saanuks veelgi paremini õppida, mis sellest, et tema töö tulemust hinnati kulla vääriliseks. “Vahel mõni neli jooksis kursuste hinnetesse sisse, aga see ei mõjutanud lõpphinnet,” ütles Ott Saarte Häälele.

Lõppenud telehooajal teadussaates “Rakett 69” kaasalöönud noormehe sõnul mõtles ta juba gümnaasiumi algul, et võiks medalile õppida. “Mul olid juba esimesest klassist alates kõik viied, põhikooli lõpetasin samuti viitega,” tähendas ta. “Miks mitte siis jätkata, see pole ju raske.”

“Kuusteist medalit on tavapärane medalite arv meie koolides,” märkis Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Raivo Peeters.