Möldri lahte risustanud kraanavrakk läks vanametalliks

10 aastat Möldri lahes madalikul olnud ujuvkraana aluse lammutamine ja äraviimine oli keeruline ettevõtmine, millele leiti siiski töötav lahendus.



“Kuu ajaga saime ju jagu,” ütles Saarte Häälele lammutustöid teinud Sikassaare Vanametalli juhatuse liige Herki Sai. See oli tema sõnul üsna kiire lahendus, arvestades, et seda vrakki on püütud sealt korduvalt, ent tulemusteta minema viia. “Oli ka meie jaoks keeruline,” tõdes ta, lisades, et ei osanud algul ennustada palju need tööd aega võtavad või kui palju sealt metalli võiks tulla. “Tahtsime proovida, et kas ja kuidas me jagu saame.”

Sai ütles, et metalli tuli sealt 300 tonni jagu. Viimased koormad on veel praegugi hunnikutes Sikassaare laoplatsil ning üsna pea viiakse need Paldiskis asuvasse kokkuostu. Kraana plats on Möldri lahes nüüdseks puhas, viimane tehnika toodi ära esmaspäeval.

“Ettekirjutuse täitmise tähtaeg oli määratud käesoleva aasta lõpuks, kuid tööd said tehtud väga kiiresti. Tööde tegemist soosisid ka tuulevaiksed ilmad ja madal veetase,” märkis keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer.

Herki Sai rääkis, et nad püüdsid ülesandele läheneda mõnevõrra uuenduslikult. Seni on tahetud seda vrakki sealt minema lohistada ja näiteks vee all lahti keevitada. Sai ütles, et nemad lammutasid selle lihtsalt lahti. Selleks soetati spetsiaalne metalli lõikamiseks mõeldud ja Saaremaal ainus omasugune nokk-lõikur, mis paigaldati 32-tonnise ekskavaatori külge.

Töö lihtsustamiseks paarisaja meetri kaugusel kaldast pooleteise meetri sügavuses vees tuli Saia sõnul välja mõelda igasugu erilahendusi. Alates sellest, kuidas tekitada ekskavaatorile liikumisruumi, kuni selleni, kuhu ja mismoodi ladustada lahtikistud materjal.

Liikumas on infot, et Sikassaare Vanametall võtab järgmiseks käsile Volare vraki, mille veealune osa seni Kaugatoma lahes seisab. Herki Saia sõnul see praegu päevakorral siiski ei ole ning selle nimel tööd ei tehta. Tema sõnul pole kindel, kas ainult metalli hinna eest sealseid keerulisi töid teha annaks.

UJUVKRAANA

Volare tükeldamisel kasutatud ujuvkraana PC-69 triivis madalikule 24. oktoobril 2008.



Algselt oli madalikul kinni ka kraanat pukseerinud laev. 2009. aastal monteeris kraana omanik OÜ Priva Trading ujuvkraanalt kraanaosa maha. 2010. aastal oli plaanis kaldast 80 meetri kaugusel asuv pontoon meritsi ära viia, kuid see töö jäi tegemata. 2012. aasta märtsis kuulutas Harju maakohus välja Priva Trading OÜ pankroti. Kraanat on soovitud teisaldada hiljemgi.

2017. aastal määras keskkonnainspektsioon toonasele omanikule 5000 eurot sunniraha, kuna kraana seisis endiselt madalikul. Sunniraha ei rakendatud, kuna kraana müüdi maha ja omanikuks saanud Indrek Jõeäär alustas töödega.