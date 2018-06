Orissaare spordihoone otsib peaadministraatorit, kes on loomult positiivne, tunneb rõõmu spordist ja klienditeenindusest ning soovib panustada Orissaare spordisüsteemi arengusse.



Administraatori põhiülesanded on klientide teenindamine, infovahetuse tagamine, ürituste ettevalmistamine ja läbiviimise toetamine, piletisüsteemi haldamine, infomaterjalide kujundamine ja kaupade tellimine müügipunkti. Kuna suveks tuleb Orissaare spordihoone administraatoriks üks üliõpilane, peaks peaadministraator tööle asuma augusti teisest poolest.

Teab kõike ja tunneb kõiki



Spordihoone direktor Andla Rüütel ütles, et peaadministraator haldab majas kõike, teab kõike ja tunneb kõiki.

“Meil tegutsevad erinevad trennid, millest suurema osa võtavad spordikooli lapsed, aga kasutatakse ka jõusaali ning aktiivselt käiakse jooga-, aeroobika- ja funktsionaalses treeningus. Majas toimub aasta jooksul palju üritusi, näiteks Saare- ja Muhumaa lasteaedade spordipäevad, korvpallimängud, koroonavõistlused,” rääkis ta. “Meie haldamisel on ka Orissaare staadion ja Illiku võrkpalliväljakud, treeningpark ja vastvalminud Orissaare terviserada, aga need on tasuta ja piletimüük on ainult spordihoones. Talvel on meil saaliajad suhteliselt täis ja vabu aegu praktiliselt ei ole.”

Peaadministraatori töökohale kandideerijalt eeldatakse vähemalt keskharidust, eelnevat töökogemust teeninduse valdkonnas, arvutioskust, head suhtlemisoskust nii laste kui ka täiskasvanutega, iseseisvust ja organiseerimisvõimet, pingetaluvust ja kohusetundlikkust.

“See inimene peaks olema hea suhtleja ja lastega sõbralik, sest põhikliendid on meil ju lapsed,” rääkis Andla Rüütel. “Kindlasti peab ta ise sporti armastama ja sellest ka hästi aru saama. Spordihoone poolt on lisaks kindlale ja stabiilsele töötasule boonuseks kindlasti see, et on võimalik kasutada maja pakutavaid teenuseid.”

Mõnusa atmosfääriga maja



Orissaare spordihoones on administraatoritöö jagatud kolme inimese vahel. Peaadministraatori töökohustuste hulka kuulub ka töögraafikute ja tunniplaanide tegemine. See eeldab head töö planeerimise oskust. Samuti on tema ülesandeks spordikooli andmebaaside haldamine, vanematega suhtlemine ning igakuiste “Tasub teada” infokirjade koostamine ja uudiste kirjutamine. Peaadministraator on abiks ka ürituste korraldamise juures.

2007. aastal ehitatud Orissaare spordihoone on väga heade treeninguvõimaluste ja mõnusa atmosfääriga maja. Kasutada saab korv-, võrk- ja sulgpalliväljakut, saalihoki vahendeid, jõusaali, peeglitega aeroobikasaali, maadlusmatti ja kergejõustikuvahendeid. On olemas 40 kohaga kohvikuruum ja kaks sauna.

MTÜ Orissaare Sport Spordiklubi spordikoolis on viis registreeritud õppekava: kergejõustik, korvpall, maadlus, võimlemine ja raskejõustik. Spordikoolis käib 140 last, kuid Andla Rüütli hinnangul võiks noori treenijaid isegi rohkem olla.

“Rõõmu teeb, et ka teised sporti armastavad ja end liigutada soovivad inimesed on meie maja ja teenused enda jaoks üles leidnud,” märkis Rüütel. “Igapäevaselt käib meie majas trennis keskmiselt 150–200 inimest. Talvel on see kontingent suhteliselt sama ja peamiselt Orissaare oma rahvas, kuid on ka kaugemalt tulijaid. Aga suvel on meil siin ka palju mandriinimesi ja suvitajaid, kes soovivad samuti end mingil hetkel treeningusaalis veidi liigutada.”