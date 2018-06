Poola odavkaubakett avab Kuressaares poe

Poola odavate kaupade jaeketi Pepco Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni tegevjuht Marcin Stanko ütles, et ettevõttel on plaanis avada Eestis paari aastaga 30 kauplust ning esimese tegevusaasta käibeks ennustavad nad 14–15 miljonit eurot, vahendas Äripäeva kaubandusuudiste portaal.



2018. aasta lõpuks on ettevõttel plaanis avada seitse kauplust ja järgmise aasta suveks on ettevõttel 10 kauplust. “Täna on meil leping sõlmitud seitsme rendipinna peale. Järgmise kaupluse avame septembris-oktoobris,” rääkis Stanko.

Järgmine kauplus avatakse Stanko sõnul Kuressaares, kus täpselt, pole veel otsustatud. “Oleme avatud pakkumistele, et leiaksime oma kauplustele head pinnad.” Stanko sõnul ei pea Pepco kauplus asuma suures kaubanduskeskuses, vaid sobib ka väiksematesse keskustesse.