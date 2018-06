Grossi Toidukaubad Viru ralli võitsid Georg Gross – Raigo Mõlder

EAL Eesti autoralli meistrivõistluste ja Estonian R2 Challenge neljas etapp, Grossi Toidukaubad Viru ralli jätkus täna seitsme kiiruskatsega, kogupikkuses 92,66 km.

Teist võistluspäeva alustasid liidrina Georg Gross – Raigo Mõlder (Ford Fiesta RS WRC), kelle edu Valerii Gorban – Sergei Larens (Mini Cooper WRC) ees oli 6,1 ja Ranno Bundsen – Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII) ees 12,3 sekundit.

Laupäeva avakatsena sõideti 11,61 km pikkune Nurkse (Ehituse ABC) katse. Parima äratuse olid saanud Gross – Mõlder, kes võtsid 0,7 sekundilise eduga Gorban – Larensi ees katsevõidu.

Enne päeva esimest hoolduspausi sõidetud 17,83 km pikkuse Sae 1 (PMC) katse võit samuti Gross – Mõlderile, kes edestasid lähimaid konkurente Gorban – Larensit koguni 9 sekundiga.

17,53 km pikkusel Vinni 1 (Põhjakeskus) katsel suurendasid Gross – Mõlder oma üldedu veel 7,3 sekundi võrra. Sae (Revin Grupp) katse teise läbimise parimad olid oma kolmanda ühise Viru ralli võidu poole liikunud Gross – Mõlder, kes juhtisid nüüd Gorban – Larensi ees 30,2 sekundiga.

Tolmu tõttu otsustas võistluste juht muuta autode stardivahet ning viimasele kolmele katsele startisid kõik võistluspaarid kaheminutilise vahega.

Vinni (Ehmofix Autohooldus) katse teise läbimise parimad olid Gross – Mõlder, kes edestasid 12,40 katsekilomeetriga Gorban – Larensit 2,9 sekundiga. Võistluse punktikatsena sõideti 13,11 km pikkune Sonda (Isovent Ehitus) katse, mille absoluutarvestuse maksimumpunktid võtsid katsel 121 km/h keskmist kiirust näidanud Gross – Mõlder. Võistluse viimane katse sõideti Kehala paarisrajal ning selle võidu võtsid Gross – Mõlder, mis tähendas, et Ford Fiesta WRC-l võistelnud eestlased võitsid kõik tänavused Grossi Toidukaubad Viru ralli katsed. Gross – Mõlderile oli see nende kolmandaks ühiseks Viru ralli võiduks.

Kaheveoliste kuni 1,6 liitrise mootoriga autode EMV2 absoluutarvestuses ja EMV6 ning Estonian R2 Challenge arvestuses oli Virumaa teede parim võistluspaar Ken Torn – Aleks Lesk (Ford Fiesta R2T). Klassi EMV6 ja Estonian R2 Challenge arvestuse kolmas koht Rasmus Uustulnd – Kauri Pannasele (Peugeot 208 R2). Torn – Leskist jäid Uustulnd – Pannas ralli lõpuks maha minuti ja 35,2 sekundiga.

Rahvasuus BMW klassiks kutsutava arvestuse kolmandad olid Madis Vanaselja – Jarmo Liivak (BMW M3), kes kaotasid üheksa katse kokkuvõttes Ringenberg – Heinale kahe minuti ja 5,8 sekundiga.

Kaheveoliste klassi EMV8 (E10) hooaja neljanda etapi parimad olid Martin Saar – Karol Pert (VW Golf 2). Klassi lõpetasid teisena Lembit Soe – Kalle Ahu (Toyota Starlet), kes jäid võitjatest kahe minuti ja 2,4 sekundi kaugusele.

Eesti autoralli meistrivõistlused jätkuvad nelja nädala pärast, kui 13-15.juulini sõidetakse Shell Helix Rally Estonia.