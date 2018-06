JUHTKIRI: Puhkajale rõõm, põllumehele mure

Kuigi juunikuust on möödas vaid pool, on suve juba olnud rohkem kui möödunud aasta peale kokku. Need, kes sooja ja päikeselist ilma ihkasid, võivad rahul olla. Eriti kui meenutada mullust sajust ja jahedat suve.

Aiaomanikel, põllupidajatest rääkimata, võtab juba üle kuu kestnud põud aga meele mõruks. Kui oma aialapi ja lillepeenrad saad veel kuidagiviisi kastetud, siis kes jõuaks kasta hektarite viisi rohumaid ja viljapõlde? Vihma on tulnud nii kasinalt, et pole kohati suutnud tolmugi korralikult kinni lüüa.

Põllumehed on sunnitud tõdema, et põua tõttu on viljakasv kinni jäänud ja saagid tõotavad nirud tulla. Loomapidajaid on aga ähvardamas söödanappus.

Põud ja väike saak tähendavad ka, et sööda hind tõuseb, kuna nõudlus on suur. Need Saaremaa loomapidajad, kes on sunnitud heina- ja silorullid mandrilt ostma, peavad aga arvestama sellega, et niigi kopsakale hinnale lisandub veel kena kopikas transpordi eest.