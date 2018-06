Kärla põhikooli õuesõppe paviljon hakkab kerkima

Eile, põhikooli lõpuaktusega samal päeval, toimus Kärla põhikooli jaoks veel üks oluline sündmus – nende õuesõppe paviljonile pandi pidulikult nurgakivi.



Kooli direktori Jaan Lemberi sõnul oli koolipere jaoks tegemist äärmiselt olulise sündmusega. Ta ütles, et 2017. aastal avas MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid projekti nimega “Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima”. Selle projekti raames valiti igast maakonnast kool ja Saaremaalt osutus valituks Kärla.

Õpilased tegid direktori sõnul seepeale ideekorje, mida kõike võiks koolile ehitada. “Oli erinevaid arvamusi, aga kõige enam jäi peale mõte, et oleks ometi paviljon, kus saaks õuesõppe tunde läbi viia, seal üritusi korraldada, sinna ka herbaariumi tekitada,” kõneles Lember.

Nõnda hakati mõttega tegelema ja sealt edasi ka paviljoni projekteerimisega. Projekti autoriks sai Tuuli Pärtel. “Ehitusluba on nüüd ametlikult käes ja saame ehitusega alustada,” nentis Jaan Lember.

Eile oldigi omadega nii kaugel, et sai korraldada nurgakivipaneku. Paviljoni ehitust toetavad kogukond ise, koolitöötajad, lapsevanemad jt. Esmased ehitustööd teeb ära Saare Erek. “Edasi liituvad sellega ka lapsevanemad, kogukond ja kui on vaja, siis palume ka spetsialistidelt abi, et ehitus saaks hästi valmis,” sõnas Lember.

Jaan Lember avaldas lootust, et paviljoni saab pidulikult avada tänavu sügisel, kõige hiljemalt oktoobris. Katuse alla peaks paviljon jõudma juba juulis. Kogu ettevõtmine on kannustatud projekti ideest teha Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks omalt poolt kingitus. “Seega – see ongi väike kingitus Kärla põhikooli poolt,” kinnitas direktor Lember.