Kas ajaloo pöördepunkt? Rootsi tähtsuselt teine keel on araabia keel

“Näete, olemegi jõudnud olulisse pöördepunkti meie riigi ajaloos – araabia keel on nüüd tähtsuselt teine keel, mida Rootsi elanikkond emakeelena kõneleb,” kirjutab keeleteadlane Mikael Parkvall Stockholmi prestiižses ajalehes Svenska Dagbladet ilmunud arvamusloos. Varem oli sel positsioonil soome keel, mis on igati mõistetav. On ju Soome läbi mitme sajandi olnud Rootsi Kuningriigi ülemvõimu all....