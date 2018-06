Teadlased tegid kindlaks, et nende inimeste välimus, kes kannatavad nartsissismi all, omab ühte ühist tunnusjoont – paksud ja tihedad kulmud. Ülevaate äsja lõppenud uurimistööst avaldas psühholoogiaajakiri Journal of personality. Selgus, et väga tihedad ja hoolitsetud kulmud on läbi ajaloo olnud nn fanaatiliste nartsissistide iseloomulik tunnus. Fanaatiline nartsissism (ingl k fanatic narcissism...