Kuivus võtab loomasööda ja viljasaagi

Erakordselt kuivad ilmad on rohu- ja viljakasvu kinni pannud ning põllumehi ootavad tänavu ees nii viimaste aegade kehvemad viljasaagid kui ka söödanappus.



Valjala kandis tegutsev viljakasvataja Kaido Kirst ütles, et viljaga on probleeme ja koresöödaga pole ka asi kiita. “Mingit head saaki ei tule, vihm on hiljaks jäänud,” märkis ta. “Saaremaal on ikka väga põuane olnud.”

Põllumees rääkis, et paksem muld hoiab niiskust, ent Saaremaal on mullakiht enamasti õhuke ning kuigi kivi võib ju ka niiskust hoida, siis vett sealt ei tule.

Kirst märkis, et 40 päeva jooksul on sademeid olnud ainult kolm millimeetrit. “Ei mäletagi, millal asi nii hull oli. Oleks 30 mm tulnud, siis oleks võib-olla olukord veel rahuldav.”

Kaido Kirstu sõnul oli ainuke pluss see, et eelmisel sügisel oli hästi märg ja pinnavesi oli kevadel kõrge ning tänu sellele mingit niiskust veel on. “Aga kui ta oleks siin tavapäraselt väga kuiv kevad olnud, siis ei tea, mis nägu need põllud praegu oleksid olnud,” lausus ta.

Kirst nentis, et üldiselt on kõik põllud ja kultuurid võrdselt ära kuivanud ja tegelikult ei tahagi enam põllu peale vaatama minna. Ainult hernes ja uba on vahest paremas olukorras. “Päris sisse seda vähest saaki siiski kündma ei hakka ja kombainiga mingi ülesõit peab toimuma. Aga kurb see pilt on ja kiita pole midagi, kuigi kevad oli soodne ja viljad olid ilusad,” rääkis Kirst.

Ta tõdes, et tegelikult on saarlastel viimastel aastatel viljasaagiga kõik hästi olnud ja nuriseda ei saa, kuigi on olnud ka vihmaseid aegu. “Aga peab arvestama, et see ei ole kasvuhoones toimetamine,” lisas ta.

Pöide mees Ivo Sepp ütles, et kuivus valitseb igal pool ja heina on vähe. Võrdlust varasemate aastatega ei osanud ta veel tuua, sest on seni ainult niitnud ja pole veel pakkima hakanud. “Need kultuurheinamaad, mis on kõrgemad, on ära kõrbenud, nendel, mis on pisut vesisema maa peal, midagi isegi on, aga juuli lõpuks on pilt selge,” lausus Sepp.

Kui sööta jääb väheks, siis on Ivo Sepa sõnul kaks varianti – kas proovid juurde osta, kui kellelegi on üldse müüa, või siis vähendad karja. “Vaatame ära, äkki tuleb osa loomi maha müüa, põhikari säilitada ja loota, et järgmine aasta tuleb parem,” sõnas ta.

Samas tähendavad põud ja väike saak, et sööda hind kindlasti tõuseb, sest nõudlus on suur. Kui eelmisel aastal müüdi heina 10 eurot rull ja silorull kuni 15 eurot, siis tänavu võib kvaliteetse heinarulli hind tõusta Sepa hinnangul 15 euro peale. “Ma arvan, et eks tuleb vaadata mandri poole, aga sealt tuues tuleb transpordihind ka veel otsa,” märkis ta.

Eelmise aasta sööt on Ivo Sepal otsas ja nüüd tuleb tal pärast suvise silo- ja heinasaagi kokkukogumist rehkendada, kui palju loomi õnnestub sellega üle talve pidada. “Paarkümmend looma tuleb siiski võib-olla ära müüa,” tõdes Sepp.