Kas te teate, kuidas herilasel ja mesilasel vahet teha?

Herilasel on kollane tagumine ots, aga mesilasel on siuksed triibud.

Kuidas sina vahet teed?

Neil on erinevad tiivad.

Mesilane on suurem kui herilane.

Mesilane on paksem kui herilane, sest herilane on kõhnem.

Aga kui nad lendavad niimoodi kiiresti, kuidas te näete, kes milline on?

Ma näen küll, kui nad lendavad kiiresti – ma ei näe, mismoodi nende tiivad on, aga ma näen nende taguotsi ja nende triipe.

Kui nad niimoodi kiiresti lendavad, siis ma näen küll, kumb on kumb, ja ma ei lähe neile vastu.

Sest… ee-ee herilane lendab kiiremini kui mesilane.

Kui mina olen näinud, siis nad on kogu aeg aeglaselt liikunud.

Kui te kuulete suminat, kas te siis üldse jääte vaatama, kumb tuleb, või jooksete kohe ära?

Mesilasel on natuke kõvem hääl kui herilasel.

Kas te olete mõnikord sutsu ka saanud?

Mina olen siia jala alla saanud.

Mina olen siia saanud.

Sõrmeotsa?

Jah, kui ma olin väike, siis ma tegin siukest lollust, et astusin mesilastele peale suvel.

Astusid peale ja said sõrmeotsa nõelata?

Jah. Sellepärast, et ma vaatasin ühte.

Mina ei ole saanud mitte ühtegi korda sutsata.

Me ostsime issiga need putukate tõrjed ja ma pole ka saanud ühtegi korda sutsata.

Kui ma veel väike olin ja mesilane sutsas, siis ma pole üldse nutnud, kui ma olin mingi kolme- või kaheaastane.

Kas te vaablasi olete näinud?

Siis, kui ma ükspäev maal olin, siis ta lendas mul siit hästi lähedalt kaela juurest.

Räägi, milline see vaablane on.

Ta on hästi suur ja ükskord Martinil oli hästi suur haav siin, sest vaablane näris teda.

Ükskord kui minu emme vaatas aknast välja, siis suur vaablane lendas meie akna juurest läbi.

Aga miks vaablane on ohtlikum kui herilane või mesilane?

Sest nende suts on veel valusam kui herilasel ja mesilasel, sest see vaablane on suur.

“Lapsesuu” selle hooaja viimased külalised olid Priit, Viktoria, Karoli ja Neleri. Kuressaare Rohu lasteaia lastega ajas juttu Piia Tamsalu.