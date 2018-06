PILTUUDIS: Karu tatsub ringi Karala kandis

Saarte Hääle toimetusele läkitati fotod karu käpajälgedest. Fotode autori Liina Leuševi sõnul sattus ta jälgedele kella üheksa ajal neljapäeva õhtul, jäljed olid suunaga Roopa poole.



“Kõhedust küll ei tekitanud,” tunnistas Leušev, kirjeldades hetke, mil ta ära tabas, et jäljed kuuluvad just karule. “Teatavasti kardab karu ju inimesi rohkem, kui inimesed teda. Kui tegemist ei ole just emakaruga, kes poegi kaitseb,” nentis jäljefotode autor.

Viimati nähti karu – mitte üksnes ta jälgi – hoopis teises Saaremaa otsas, Orissaare jahiseltsi piirkonnas. Siis sättis karu end kenasti rajakaamera ette pikutama.