Põhikooli lõpetajad said kingiks krüptoraha

Täna Valjala rahvamajas toimuv Valjala põhikooli lõpetamine on kooli jaoks mitmes mõttes eriline. Esiteks – kooli kümnest lõpetajast kolm teenisid auga välja kiituskirja, mida pole direktor Aive Mõistliku sõnul juba aastaid juhtunud.



Need õnnelikud kiitusega lõpetajad on Eeva Helga Kupits, Leo Kuris ja Tuuli Vassar. “Meil lõpetab 45. lend, juubelilend. Ja üldse on see olnud meil üks õpihimuline ja tubli klass,” kiitis Mõistlik. “Mul on nii hea meel, et selle 45. juubeli puhul meil just nii tubli lend lõpetab.”

Valjala kooli direktor leiab, et kõige alus on head suhted. “Kui on head suhted ja rõõmus hoiak ning üksteise aitamine, siis on koolielu palju kergem. Sa ju tead siis, et keegi on, kelle poole pöörduda,” kõneles Mõistlik.

Ta tõi välja nende kooli noorte kirjapandu lühikirjandist “Mis mind seob Eestiga”: noored rõõmustavad selle üle, et on sündinud vabas Eestis, märgiti sedagi, et kui on abi vaja, leidub koolis alati keegi, kes aitab. “Üks laps, kes tuli meie kooli vanemas kooliastmes, ütles, et temal on hea meel koolivaliku üle, kuna just siin on ta leidnud endale palju häid sõpru,” kõneles Aive Mõistlik. Nõnda ongi võimalik esile tõsta eelkõige häid suhteid, sest koolis pole direktori sõnul kunagi varem olnud nii palju nelja-viielisi õpilasi. Ühtekokku 71 õpilast 104-st.

Teiseks – lõpetajatele kingiti nende isiklikud bitcoinid ehk krüptoraha. Sellise kingiidee initsiaator oli Saarte Häälele teadaolevalt üks lapsevanem, Ahti Kuris. Direktori sõnul tegutseb neil MTÜ Meie Laste Tuleviku Heaks. See loodi aastaid tagasi eesmärgiga aidata õpilasi, kel abi vaja. “Et kõik õpilased saaksid käia ekskursioonidel ja õppekäikudel,” selgitas Mõistlik, lisades, et alates MTÜ loomisest ongi kõik õpilased saanud alati kõiges osaleda.

Kõnealuse MTÜ eestvedamisel otsustati tänavustele lõpetajatele kinkida ka nende isiklik krüptoraha. “Arvasime, et sel aastal tunnustame kõiki lõpetajaid bitcoinidega. Iga lõpetaja saab 0,00333 bitcoini, see on umbes 19 eurot,” sõnas Mõistlik. “Seda selleks, et tunnustada nende pingutusi ja äratada huvi potentsiaalselt revolutsiooniliste tehnoloogiate vastu.”