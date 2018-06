Jaanipäeva ehk suvise pööripäeva tähistamise ja jaaniööl süüdatavate lõketega on sul võimalik teha oma õnne suurendamiseks õnnerituaale. Tuli on element, mis aitab puhastada, uuendada ja soove teele saata. Jaaniööl põleb üle Eestimaa palju lõkkeid ja kindlasti ära jäta seda võimalust kasutamata, et oma salasoove teele saata.

Jaanipäeva õnnerituaali tegemine on väga lihtne ja ...