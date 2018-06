Suvi on Eestimaal oodatud külaline, aga ülemäärasest päikesest võib saada päikesepõletuse – nahk on punane, valulik, võivad tekkida villid ja isegi palavik. Kuidas seda siis vältida ja mida määrida nahale, kui päikesevõtmisega liiale on mindud?

Päikese käes viibimise järel ei tohiks nahk hakata punetama või muutuda valulikuks. Veel ohtlikum on päevitada nii, et nahale tekivad kogu...