Üle 40 osaleja kümnest riigist Anguse foorumil Saaremaal

Anguse tõugu lihaveise kasvatajad kümnest Euroopa riigist pidasid tänavuse Anguse foorumi Eestis. Kolmel päeval tutvusid enam kui 40 foorumil osalejat Saare maakonna veisekasvatatusfarmidega, kus seda tõugu loomi kasvatatakse.

Tanel-Taavi Bulitko, Eesti tõuloomakasvatajate ühistu juhatuse esimees, kes aastaid Saare Vissi võistlustel kohtuniku rollis olnud, otsustas võõrustajana külalistele tutvustada ka Saaremaad, kus loomapidajad seda tõugu veiseid eksootilistes paikades karjatavad.

“Eelmine konverents oli kaks aastat tagasi Portugalis ja seal tehti meile ettepanek foorumi korraldamiseks. Osalejail oli suur huvi Eestisse tulla. Võtsime selle väljakutse vastu,” rääkis Bulitko.

Küsimusele, miks Saaremaa programmi lülitati, vastas Bulitko, et korraldajatena tahtsid nad külalistele näidata erinevaid piirkondi ja kuna Saare maakonnas on tegusad selle tõu kasvatajad, siis polnud kahtepidi mõtlemist.

“Juba pärast esimest täispikka tööpäeva kuulsime osalejatelt positiivseid muljeid. Enamik neist on Eestis esimest korda. Siin nähtu jättis neile sügava mulje,” toonitas Tanel-Taavi Bulitko.

Teisipäeva hommikul võõrustasid foorumil osalejaid Lõmala sadama lähistel karjamaal talunikud Ants ja Liivi Jõgi, kes andsid oma ettevõttest lühikese ülevaate.

Liivi Jõgi sõnul alustasid nad Anguse tõuga tegelemist 2011. aasta kevadel.

“Miks me just selle tõu valisime, ei oskagi öelda. Loomad meeldisid. Nad on ju ilusad ja sellised rannakarjamaad neile sobivad,” rääkis Liivi Jõgi.

Pärast külaliste teelesaatmist ütles Liivi, et kui neile tehti ettepanek sellist rahvusvahelist seltskonda ühel hommikul võõrustada ja oma talu loomakasvatusest rääkida, siis see esialgu natuke ehmataski.

“Püüdsime alguses kõrvale puigelda. Kuidagi tuli aga nii välja, et nõustusime, ja nüüd saame meeldivast kohtumisest vaid heameelt tunda. Sellised kokkusaamised rikastavad nii külalisi kui ka võõrustajaid. Oleme ka ise palju ringi käinud, näiteks Austrias ja eelmisel aastal Horvaatias. Ka Saksamaa loomakasvataja tööga oleme tutvunud. Loodetavasti saavad sellel foorumil osalejad ka meie tegemistest endale kasulikku infot,” kõneles Liivi Jõgi.

Omamoodi seikluseks kujunes külaliste jaoks Roomassaarest Väike-Tulpe saarele minek. Saarel ootasid oma angustega ees Sinikka ja Kairo Pilviste Ranna-Villa talust. Kahjuks ei võimaldanud madal veeseis suurema süvisega paatidel randuda ning nii tuli kiirkaatri juhil enda peale võtta lisakoormus inimeste saarele toimetamiseks ja sealt tagasi Roomassaarde viimiseks. Vaatamata viperustele said retkel osalejad unustamatu elamuse.

Väike-Tulpel on praegu 140 (koos vasikatega) Anguse tõugu veist. Loomad veetakse kevadel parvega väikesaarele ja sügisel tagasi Saaremaale.

Teisipäeva õhtul kostitasid Sinikka ja Kairo külalisi oma kohvikus veiselihast valmistatud roogadega.

Kolmapäeval tutvus rahvusvaheline seltskond Audla farmiga. Pärast Mandri-Eesti tõufarmide külastamist toimus Tartus konverents, kus üheks päevakorrapunktiks oli angusekasvatajate üleeuroopalise organisatsiooni loomine.