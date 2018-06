Uue traktoriga esimesed kaheksa hektarit

Väiketalunikke ei saa suurettevõtjatega võrrelda ennekõike selle poolest, et nende sissetulekud on märgatavalt väiksemad ja sellest tulenevalt ei saa nad endale igal aastal uusi seadmeid, sealhulgas võimsamaid traktoreid soetada.



Metsküla Lello talu peremehel Mati Maripuul õnnestus aga tänavu kevadel uus universaalne Valtra K134 liisinguta osta. Uue traktoriga on staažikas piimakarjakasvataja esimeselt kaheksalt hektarilt rohu heinaks niitnud.

“Traktoriostuga tegin endale ise sünnipäevakingituse. Just niisugust traktorit soovisin endale ammu, aga varem ei olnud võimalik osta. Sellel aastal eraldati ka natuke toetuseraha ja nii läks kõik õnneks. Sain veel lisaks käru ja randaali osta,” rääkis Maripuu.

Kaheksa lüpsilehma pidaja ütles, et temal heinateoga kiiret pole. Vana traktor on samuti töökorras. Sellegagi on ta rohumaadel niitmas käinud. Rohukasvu üle mees ei kurda. Tänaseks on niidetud hein ka rullides.

72-aastane mees rügab oma talus visalt edasi. “Teen tööd seni, kuni suudan. Piimakarjale olen truuks jäänud. Tütrepoeg istub ka vahel traktorirooli. Talle meeldib tehnikaga tegelda. Uue traktoriga kevadel ka kultiveerisime ja rullisime. Valtra on mugav traktor, mis on ennast meie talus igati õigustanud,” tõdes peremees.

Mati sõnul jääb tal kogutud söödast igal aastal kuigipalju üle. Ta on heina kinkinud ka Tallinna loomaaiale.

“Olgugi et rohukasv pole niisugune nagu möödunud aastatel, saan vajamineva koguse ikkagi kätte. Viljaga on aga asi kurb. Kui vihma ei tule, ei tea, mis saab,” on põllumehel põhjust muretseda.

Päikesepaistelised soojad ilmad lubavad heina juba kolmandal päeval pärast niitmist rulli panna. Nii läheb heinategu väga kiiresti.

“Karjamaid jagub. Lehmad saavad praegu värsket rohtu niipalju, kui kulub,” rõõmustas Mati.

Ühest tähelepanekust andis Mati Maripuu veel teada, öeldes, et igal suvel on nii olnud, et pärast seda, kui ta on esimese niidu lõpetanud, on vihma sadama hakanud. Tänavune aasta tundub aga erandlik olema.

Lello peremees arvas, et pool söödakogusest on tal varutud. Tänu võimsale põllutehnikale saab ta ka teise jaoga peatselt ühele poole.