Alternatiivmeedikud, ärge andke tühje lubadusi!

“Kallid alternatiivmeedikud, teil on ühiskonnas olemas oma roll,” kirjutab tänavune Eesti aasta arst, Saaremaa juurtega Karmen Joller oma Facebooki lehel, “aga palun ärge kasutage ära inimesi, kelle võimalused aja või raha osas on piiratud!”



Minu tänu homöopaatide koolitajale Elery Tammemägile hea ettepaneku eest. On tõesti viimane aeg üle vaadata 1998. aastast pärinev määrus, mis käsitleb ravimisarnaseid preparaate, mille alla kuuluvad ka homöopaatilised “ravimid”. Loodan siiralt, et ravimiamet suhtub sellesse teemasse täie tõsidusega.

Lisaks homöopaatidele on Eestis ju palju muidki alternatiivmeditsiini esindajaid. Kristalliterapeudid, korallivee müüjad, energiatega ravitsejad jne.

Ma olen selle tee läbi käinud koos oma õega tema viimastel kuudel enne, kui ajuvähk ta meie seast ära viis. Kui inimest ootab ees paratamatus, ei ole tal midagi kaotada – ta proovib ära kõikvõimalikud vahendid, isegi kui ta nendesse varem uskunud pole.

Ma nägin, kuivõrd alatult seda meeleheidet ära kasutatakse. Ma nägin masendavat rumalust ja rahaahnust. Kohtasin ka väga häid ja toredaid ja abivalmis inimesi.

Ma ei pannud oma õele kätt ette, vaid käisin temaga igal pool kaasas. Kuni olin veendunud, et tegemist ei ole kahjuliku praktikaga, ei püüdnudki ma teda ümber veenda – on oluline, et inimene tunneks, et ta on enda jaoks tõepoolest kõike teinud.

Me tellisime internetist toidulisandeid. Nendele kulus 200 eurot kuus – peaaegu kogu minu õe pension. Me käisime kristalliteraapias – ääretult sümpaatsed inimesed!

Me ostsime kitse ternespiima, mida müüs meile “imearst”, kelle igast sõnast ja liigutusest õhkus enesega rahulolu ja äärmist rumalust. 100-milliliitrine pudel maksis 64 eurot. Me osalesime meditatsiooniseanssidel – ja tõesti, sündis ime! Mu õe halvatud käsi hakkas paremini tööle! Üheks päevaks. Imetlen siiani platseebo jõudu.

Ja nii edasi.



Ma ei soovitanud tal võtta suuri annuseid vitamiine, sest ka kasvajad tahavad vitamiine. Õnneks tegi ta seda vaid lühikest aega.

Kui mu õde tahtis minna Brasiiliasse imearsti juurde, suutsin ta siiski ümber veenda – lennureis ja kuum kliima oleksid ta kiiresti tapnud, lisaks olnuks kusagilt vaja leida 4000 eurot, mis meie pere jaoks oli mõeldamatu summa. Ja väike guugeldamine aitas mõista, et tegemist on suurekaliibrilise šarlataniga, kelle tõttu mitmed inimesed oma elu on kaotanud.

Selle asemel läksime nädalaks Lõuna-Eesti metsadesse ja lihtsalt palvetasime. Ja saime tõesti mõlemad jõudu igapäevaeluga edasi minna.

Kallid alternatiivmeedikud, teil on ühiskonnas olemas oma roll. On inimesi, kes ei ole nõus tulema meie, arstide juurde.

Aga palun – palun! – ärge kasutage ära inimesi, kelle võimalused aja või raha osas on piiratud. Olge ausad nii enda kui nende inimeste vastu – ärge andke tühje lubadusi. Olge lihtsalt toeks.

Ükski inimene ei ole surematu, isegi alternatiivmeedikud ja nende patsiendid mitte.