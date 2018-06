FC Kuressaare vormistas Levadiale pika kojusõidu

Eelmise teisipäeva õhtul Kuressaare linnastaadionil Eesti jalgpallimeistrivõistluste Premium-liigas tehtud 1 : 1 viik mängus FCI Levadia vastu andis FC Kuressaarele lisakäigu ja pani fännid tribüünidel rõkkama. Pealinlaste kodutee kujunes ilmselt pikaks ja tujutuks.



“See on kindlasti väga suur sportlik ja emotsionaalne saavutus ning lisab kõigile motivatsiooni,” ütles peatreener Jan Važinski. “Poisid on jaanuarist alates teinud ära väga suure töö ning selline viik annab neile uut enesekindlust ja näitab, et lõpuks tulevad ka viljad. Nad näevad vaeva ja mäng hakkab tulema.”

Kohtumise esimesel poolajal oli ründavam pool küll Levadia, kuid Kure vastas vasturünnakutega ning head võimalused oma meeskond juhtima viia olid Karmo Pajul ja Sander Lahel. Kumbki vastase võrku esimese 45 minutiga sahistada ei suutnud.

Pärast vaheaega tuli Levadia isuga rünnakule ja 48. minutil lõi Roman Debelko seisuks 1 : 0. Tundus, et mäng läheb nii, nagu võis eeldada, kuid saarlastel oli teine plaan. Vaid kolm minutit hiljem eksis külaliste väravavaht Sergei Lepmets väljalöögil ning Sander Laht kasutas oma võimaluse kindlalt ära ja 1 : 1 oli tõsiasi.

“Äkki oli vastastel esimesel poolajal tunne, et küll see võit ära tuleb, ja seepärast oli Levadial teravusi vähe,” rääkis Jan Važinski. “Samas panid meie poisid kõik tsoonid kinni, koostöö oli suurepärane ja vaba ruumi kusagil ei antud. Praktiliselt olukordi, kus nad maast meid üle mängisid, ei olnud. Lõpuks nad proovisid tsenderdustega ja tuul tegi asja meie jaoks raskemaks. Kaitsemäng oli täna suurepärane ja seda mitte ainult kaitseliini, vaid kogu meeskonna poolt.”

Kaitses võitlesid kõik mehiselt



Mängu lõpus jäi Kuressaare vastase tõsise surve alla, kuid enamik ohtlikest olukordadest suudeti puhtaks lüüa või oli õigel ajal õiges kohas väravavaht Ingmar Krister Paplavskis. Mehed võitlesid, teenisid viigi ja publiku ovatsioonid.

Važinski sõnul on meeskonnas praegu tasakaal, kõik mängijad on terved ja on konkurents. “Oleme saanud enesekindluse, sest oleme juba kuues mäng järjest värava löönud,” märkis ta. “See annab poistele teadmise, et kui vastane ühe lööb, on meil alati oma võimalused vastukäiguks. Loomulikult ei ole Levadiale lihtne väravat lüüa, aga oleme nüüd löönud nii Florale, Kaljule kui ka Levadiale.”

Peatreener tõstis esile ka head koostööd teinud kaitseliini. Keskkaitses mängis kolmik, kes sel hooajal pole koos mänginud ja oli seega väike katsetamine. Važinski nihutas Sander Viira vasakule äärele ning keskel mängisid Mario Pruuli kõrval noored Mairo Miil ja Märten Opp. “Nende koostöö oli väga hea,” jagas ta oma meestele kiitust.

Samas ei kinnitanud Jan Važinski, et kaitseliin jääb ka järgmistel kohtumistel samaks. “Nagu ma ütlesin, on meil konkurents,” märkis ta. “Täna vahetusest sekkunud kolm mängijat on ka algkoosseisu väärt, aga puudusid Elari Valmas ja Margus Rajaver, pluss Amor Luup on uksele koputamas.”

Lõpuks toonitas Važinski, et suvi on FC Kuressaarele alati raske koht olnud ja nüüd tehakse tööd selle nimel, et suvel juurde panna, mitte ära vajuda.

Neli kübarat ja kolm duublit



Jalgpalli Evald Tipneri karikasarja 1/64 kohtumises võitis FC Kuressaare pühapäeval koduväljakul kolmanda liiga klubi Põlva FC Lootost 22 : 0, kusjuures neli meest tegi “kübaratriki” ja kolm meest lõi kaks väravat.

Kuressaare linnastaadionil mängitud kohtumises lõi Sander Laht 4, Mairo Miil, Oliver Rass ja Elari Valmas 3, Mario Stern, Amor Luup ja Maarek Suursaar 2 väravat, penalti realiseerisid Karmo Paju ja Ingmar Krister Paplavskis ning üks värav kanti Lootose meeste arvele.

Peatreener Jan Važinskit rõõmustas see, et meeskond võttis kohtumist ja vastast soliidselt ning mängis esimesest viimase minutini korralikult. “Ülesanne oli, et vastast ei tohi alahinnata, ja kui on puhkus homsest, siis on puhkus homsest,” märkis ta.