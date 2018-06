JUHTKIRI: Kõrgkoolidiplom kodusaarelt

Käes on koolilõpetamiste aeg – kes saab kätte põhikooli, kes gümnaasiumi, kes ametikooli lõputunnistuse, kes aga kõrgkooli diplomi.



Kuigi suur osa Saaremaal keskhariduse saanutest asub edasi õppima mandril – mõni ka välismaal –, on neid, kes eelistavad haridusteed jätkata ühel või teisel põhjusel siinsamas kodusaarel.

Õnneks on meil kohapeal selleks võimalus olnud juba aastaid – varasema TTÜ Kuressaare kolledži, praeguse – pika ja keerulise nimega – TTÜ Eesti mereakadeemia meremajanduse keskuse näol. Kool on saarlaste seas popp ja mitte asjata – võimaldab see ju kõrghariduse omandada töö ja pere kõrvalt. Et see pole võimatu missioon, näitab tänavune kiitusega ehk cum laude lõpetajate hulk. Neli kolmekümnest – pole sugugi paha.