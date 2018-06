Meremajanduskeskusel neli cum laude lõpetajat (GALERII)

Tallinna tehnikaülikooli Eesti mereakadeemia Kuressaares tegutseva meremajanduskeskuse lõpetas eile 30 tudengit. Kiitusega ehk cum laude neist neli.



Üks kiitusega lõpetanuist, turismi- ja toitlustuskorralduse eriala omandanud Piret Poopuu tunnistas, et tema jäi õpituga rahule. “Õpitu andis mulle tohutult enesekindlust asuda kooli lõpetamisel väikeettevõtet juhtima,” selgitas ta.

Praktika tema jaoks nii tähtis ei olnudki, sest ta on turisminduses varem tegutsenud juba 20 aastat. Just teooriapool oli see, millest veidi vajaka. Oma lõputöös keskendus ta madalhooaja tasuvusanalüüsile Kena Maja OÜ näitel. Mainitud ettevõttes ta töötabki.

Poopuu jaoks on kiitusega lõpetamine sedavõrd rõõmustavam, et omal ajal, pärast keskkooli lõppu, suundus temagi Tartu ülikooli kõrgharidust omandama. Toona õppis ta kaks aastat keemiat, kuid siis jäid õpingud pooleli. Tahe kõrgharidus omandada püsis ning nüüd õnnestus tal oma unistus ellu viia kodusaarel pere kõrvalt. “Saaremaale tagasi tulles avanes mul hea võimalus kunagi alustatu lõpule viia!” rõõmustas ta.

Poopuu ise usub, et just see mainitud vankumatu tahe omandada turismialased teadmised ning neid oma elus ja töös kasutada, viiski nii heade tulemusteni, et eile ulatati talle lõpudiplom cum laude. Samas tunnistas ta, et üllatusena tuli see ikkagi, sest kiituse püüdmine ei olnud tema jaoks eraldi eesmärk.

Kena Maja OÜ, mille juhina ta töötab, tegutseb aastast 2014. Tööle kandideeris ta sinna aastal 2016, kui õppis viimasel kursusel. Julguse Kenasse Majja tööle kandideerida andis talle aga kõik see, mis ta meremajanduskeskuses sinnamaani oli omandanud.

Kiitusega lõpetasid tänavu ka turismi- ja toitlustuskorralduse erialal Miina Arop, kes uuris lõputööna toiduaine tootearendust ahjuõunasinepi näitel, ning väikeettevõtluse erialal Janne Raun, kelle lõputööks oli “Erinevate generatsioonide ootused juhile Saaremaa teenindusettevõtetes, ja Olari Vainokivi, kelle lõputöö kandis pealkirja “Hankemeetmete kasutamine ja juhtimine ehitusettevõttes YIT Infra Eesti AS näitel”.

Meremajanduskeskuse juhataja Anni Hartikaineni sõnul kaitses 2018. aastal oma lõputöö edukalt 30* tudengit, neist viis talvel ja 25 kevadel.

Hartikainen sõnas, et kaitsmiskomisjonide hinnangul on tänavune lõputööde tase tugev, mitmed lõpetajad avaldasid ka soovi õpinguid magistrantuuris jätkata. “Oleme väga uhked kiitusega lõpetajate üle, neid on rõõmustavalt palju,” kinnitas meremajanduskeskuse juht.

*Kõikide tänavuste lõpetajate nimed ilmuvad homme Saarte Hääle lõpetajate erilehes Elluastujad.

Vald pani preemiaks 455 eurot

Saaremaa vallavanem Madis Kallas tõdes eilsel Kuressaare lossi kapiitlisaalis toimunud lõpuaktusel, et vald otsustas tunnustada ühte meremajanduskeskuse lõpetajat. Et preemia anti välja esmakordselt, andis ta selle keskuse juhataja Anni Hartikaineni kätte hoiule, et kool saaks ise otsustada, kellele preemia sedakorda läheb.



Kuna käimas on Saaremaa valla esimene aasta ja samuti Kuressaare 455. sünnipäeva aasta, siis seda erilisem on sellise preemia väljaandmisega alustada, märkis vallavanem. Preemia suurus on sümboolselt 455 eurot.