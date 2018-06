MIS JUHTUS: uimas mees rooli taga magamas ja riiukuked kesklinnas

Nädalavahetusel registreeriti Saaremaal 43 korrarikkumise teadet.



15. juunil kella 17 paiku juhtus Kihelkonna maanteel liiklusõnnetus, kui sõiduauto Renault sõitis tagant otsa ristmiku ees peatunud ja vasakpöörde võimalust oodanud sõiduautole Mazda. Mazdas viibinud kaasreisija sai viga ja toimetati Kuressaare haiglasse. Mõlema auto juhid olid kained ja omasid juhtimisõigust.

16. juunil kella 13 ajal teatati, et Leisi alevikust Kuressaare poole seisab teepervel sõiduauto Volvo, mille juht magab autos. Lisaks magas teataja sõnul üks inimene auto juures kraavis. Politsei tuvastas sündmuskohal, et mõlemad isikud olid alkoholijoobes. Sõiduk viidi korrarikkumise ennetamiseks politsei parklasse. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

17. juunil kell 3.30 teatati politseile kaklusest Kuressaares Tallinna tänaval. Kui politsei kohale jõudis, siis olukord rahunes. Neli riiukukke tuvastati ning kaks neist toimetati politseijaoskonda, kuhu üks jäeti kainenema. Juhtunu kohta kogutakse täiendavat infot, misjärel otsustatakse menetluse alustamine.

Liiklusjärelevalves tuli politseil möödunud nädalavahetusel tegeleda mitmete juhtidega, kes ületasid maksimaalset lubatud sõidukiirust, sõites asulas sees kiirusega 70 kuni 83 km/h.

Politsei kutsub sõidukijuhte hoolima nõrgematest kaasliiklejatest – jalgratturitest ja jalakäijatest, kelle liiklemisotsused võivad teinekord tunduda sõiduauto juhile ettearvamatud.