Saaremaa hakkab mängima võrkpalli CEV Challenge Cup´il

Valitsev Eesti võrkpallimeister Saaremaa registreeris end tugevuselt kolmandasse eurosarja ehk CEV Challenge Cup’ile.



Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp ütles, et edasi liigutakse samm-sammult ja tulevikus pole välistatud ka meistrite liigas osalemine. “Seal on väga suured nõudmised mängude läbiviimisele ja kulud igaks mänguks ulatuvad tuhandetesse eurodesse, seepärast on mõistlik alustada altpoolt,” põhjendas ta klubi praeguseid valikuid.

Sepp lisas, et ka sportlikult on Challenge´i sarjas edu saavutada kergem ja kui loosiga veab, siis võib mängida isegi mitu ringi. “Loodetavasti ei tule vastu Venemaa kolmas või neljas klubi, vaid näiteks mõni klubi Austriast,” lausus ta.

Hannes Sepa sõnul on uue hooaja meeskonna komplekteerimisega poole peale jõutud ja eestlaste kõrval on plaanis palgata lisaks kolm-neli välismaalast. Seni on leping lätlasest sidemängija Artis Caicsiga.

Põlluäär jätkab Saaremaa Võrkpalliklubis



Saaremaa Võrkpalliklubi eelmise hooaja kapten Siim Põlluäär pikendas koostööd klubiga ka uueks hooajaks.

Põlluäär jagas eelmisel hooajal diagonaalründaja positsiooni Hindrek Pulgaga ja oli meeskonna jaoks väga oluline löögijõud. Meeskonna mänedžer Hannes Sepp ütles, et uuel hooajal saab Siim Põlluäär veelgi suurema vastutuse sellel positsioonil ja kindlasti suudab ta edukalt ka seda vastutust kanda.

Nagu paljud eelmisel hooajal Saaremaal mänginud pallurid, leiab ka Siim Põlluäär, et see on Eestis parim koht mängimiseks ja ootab uut hooaega oma sõnul juba põnevusega. “Mul on võimalus veel enne 1. juulit leida endale klubi välismaalt,” rääkis Põlluäär. “Seni pole mingeid erilisi pakkumisi tulnud ja ka kontakte mul pole. Aga mängime eurosarja ja loodetavasti annab see võimaluse. Aga kodus tahaks ikka jälle kõik ära võita ja eurosarjas edukalt mängida.”

Mihkel Tanilale on Saare­maa Eestis ainuke valik



Kuigi Saaremaa Võrkpalliklubil on saarlasest temporündaja Mihkel Tanilaga (fotol) jätkamise osas kokkulepe sõlmitud, on tal kuni juuni lõpuni võimalus minna mängima välismaale.

“Kui Eestis jätkan, siis Saaremaal,” ütles Tanila. “Eelmise aastaga jäin väga rahule ja siin on see ainuke valik. Aga tahaks ennast ka mujal proovile panna, soov on suurem väljakutse saada. Kuhu ja millisesse liigasse tahaks mängima saada, veel ei avaldaks.”

Möödunud hooajal oli mitmeid mänge, kus Mihkel Tanila krooniti mängus nii parimaks servijaks kui ka blokeerijaks. “Tanila tegi korraliku hooaja ja see on meie teadlik valik,” kinnitas klubi mänedžer Hannes Sepp, lisades, et tegu on Saaremaa mehega ja kus ta siis ikka mängima peaks.