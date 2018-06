Viru rallil saarlastele neli poodiumikohta

Reedel ja laupäeval sõidetud Eesti autoralli meistrivõistluste ja Estonian R2 Challenge´i neljandal etapil Viru rallil said saarlased neli poodiumikohta.



Võidu võttis Ford Fiesta RS WRC-l kihutav Georg Gross, kelle kaardilugeja on saarlane Raigo Mõlder. Grossile ja Mõlderile oli see nende kolmas ühine Viru ralli võit. Ford Fiesta WRC-l sõitnud eestlaste järel said teise koha Valeri Gorban ja Sergei Larens, kes jäid võitjatest maha 36,4 sekundiga. Absoluut­arvestuse kolmas koht kuulus Ranno Bundsenile ja Robert Loštšenikovile, kellel kogunes Grossile ja Mõlderile kaotust kaks minutit ja 21,9 sekundit.

Kaheveoliste kuni 1,6-liitrise mootoriga autode EMV2 absoluutarvestuses ning EMV6 ja Estonian R2 Challenge´i arvestuses oli Virumaa teedel parim Saaremaa võistluspaar Ken Torn – Aleks Lesk (Ford Fiesta R2T). Klassi kolmas koht kuulus saarlastele Rasmus Uustulndile ja Kauri Pannasele (Peugeot 208 R2), kes jäid Tornist ja Leskist ralli lõpuks maha minuti ja 35,2 sekundiga.

Kaheveoliste klassi EMV8 (E10) lõpetasid teisena saarlased Lembit Soe ja Kalle Ahu (Toyota Starlet), kes jäid võitjatest kahe minuti ja 2,4 sekundi kaugusele.