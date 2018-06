JUHTKIRI: Levi on, levi pole

Kas ei aja hinge täis, kui telepilt ootamatult – kui ekraanil toimuv just kõige pinevam – äkki hakkima hakkab, tardub või sootuks katkeb?



Neil, kes hämarikuni õues toimetavad ja telekavaatamiseks aega ehk ei leiagi, pole nirust levist ehk lugu. Kes end aga päevauudistega kurssi viia soovib või on end mõnusa jalgpalliõhtu ootuses teleka ees sisse seadnud, peab leppima tõsiasjaga, et niisama lihtne ei pruugi see olla. Kuidas sa mängu naudid, kui just värava löömise hetk nägemata jääb!

Kel on järelvaatamise võimalus, võib oma saateid, filme ja uudiseid ka hiljem jälgida, ent jalgpalliülekannet tagantjärele vaadata – tundub kuidagi mage.

Teenuse pakkujad kehitavad õlgu, selgitades, et teha ei saa midagi – ülelevi on paratamatus. Tarbija aga, kes oma telepaketi eest iga kuu rahakotti kergendama peab, selle põhjendusega leppida ei taha.

Kas optiline kaabel on tõesti ainus lahendus?