Laupäeval tähistati Hellamaal laulude ja tantsudega Muhu segakoori 30. sünnipäeva.



Peo nime teine pool “15 aastat Peegli ees” tähendab aga seda, et just nii kaua on lauljad pidanud oma dirigendi Leena Peegliga sõna otseses mõttes tõtt vahtima.

Lisaks Muhu taidlejatele osalesid üritusel külalised Lätist.