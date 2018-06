Piimatööstuse käive kasvas 30 miljoni euroni

Saaremaa Piimatööstuse käive kasvas mullu aastaga 17 protsenti 30,2 miljoni euroni, kuid kasum vähenes 28 protsenti 472 000 eurole.



Lõppenud majandusaastal varus Saaremaa Piimatööstus toorpiima valdavalt Saaremaa ja Hiiumaa piimatootjatelt, kes on ka piimaühistu liikmed, vahendas BNS. Lisaks varuti toorpiima Läänemaalt. Kokku varuti toorpiima enam kui 49 000 tonni, mida on ligi 3500 tonni enam kui tunamullu. Toorpiima eest makstav hind tõusis mullu 37,5 protsenti. Jätkuvalt paranes ettevõtte positsioon siseturul, millele aitas juhatuse hinnangul kaasa uute toodete turule toomine ja kaubamärgi tutvustamine. Saaremaa Piimatööstuse juust Old Saare valiti Eesti parimaks toiduaineks. Lisaks nomineeriti nimetatud toode võitjaks veel neljas kategoorias.

Ekspordi osakaal käibest moodustas 29,3 protsenti, mis rahaliselt oli üle 7 miljoni euro. Peamised ekspordipartnerid olid 2,7 miljoni euroga Läti, 1,8 miljoni euroga Itaalia ja 1,6 miljoniga Soome.

Juustu- ja kohupiimatooteid müüdi 17,5 miljoni euro väärtuses ning piimatooteid, mune, toiduõli ja -rasva 11,6 miljoni euro eest.

Mullu investeeriti 600 000 eurot, millest suur osa oli seotud tootmis- ja energiaseadmete parenduste ja uuendustega. Viidi lõpule uue elektrijaotla ja alajaama rajamine, loodi uus juustu laagerdusladu. Samuti alustati Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu investeeritava tootmise laienduse projektiga, mille mahuks kujuneb üle 2 miljoni euro.

Saaremaa Piimatööstuses töötas mullu 139 inimest, kelle palgakulu oli ligi 2,2 miljonit eurot.