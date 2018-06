MTÜ Soela Sadama Selts esitas Saaremaa vallavalitsusele projekti, mille järgi on kavas ehitada sadamasse sadamahoone. SOVA arhitektid OÜ koostatud projekti järgi on tegemist suuremalt jaolt ühekordse, vähemalt jaolt kahekordse paadikuuriga. Köetava hoone põhiline otstarve on seal talveajal paatide hoidmine, lisaks on hoonesse kavandatud väike olmeplokk.