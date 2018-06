Pool sajandit Varese sadamat sai filmiks

Margus Muld esitles pühapäeva õhtul Võhma külamajas filmi “Varese sadama lood”, mis annab sadama hiilgusest ja hääbumisest ülevaate sellega seotud inimeste mälestuste kaudu.



Sadama kõrval üleskasvanud Muld ütles Saarte Häälele, et idee sadam filmile jäädvustada küpses temas pikalt ja nüüd sai see lõpuks teoks. Ta lisas, et tegu ei ole otseselt sadama ajalugu käsitleva teosega, vaid põimikuga erinevate inimeste lugudest, mis peaks kokkuvõttes näitama, mis on sadamaga poole sajandi vältel toimunud.

Esilinastusel oli poolsada inimest, nende seas ka MTÜ Saarte Kalandus juhatuse esimees Jüri Saar, kes ütles pärast filmi vaatamist, et sarnaseid mälestusfilme tuleks edaspidi veelgi teha.

Filmi valmimist toetas Varese sadama praegune omanik Harry Raudvere.