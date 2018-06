Saaremaa ettevõtted on võlgu 1,5 miljonit

Selle aasta juuni alguse seisuga oli Saare maakonnas 216 maksuvõlaga ettevõtet. Mullu samal ajal oli võlglasi 183.



Kokku oli neil Eesti maksu- ja tolliameti andmeil kõikide riiklike maksude võlg tänavu enam kui 1,5 miljonit eurot. Eelmisel aastal samal ajal oli kogu võlasumma 1,2 miljonit eurot. Veel aasta enne seda oli maakonnas juriidilisest isikust maksuvõlglasi 165. Nende võlasumma oli kokku veidi üle 735 000 euro.

Käibemaksuvõlg oli seejuures tänavuse seisuga 774 275 eurot ja sotsiaalmaksuvõlg 625 584 eurot. Aasta tagasi olid need summad vastavalt 576 301 eurot ja 685 549 eurot.

Maksu- ja tolliameti siinse büroo juhi Olev Martinsoni (fotol) sõnul on suurimate võlglaste tabelis välja toodud andmed maksuvõlglaste ja maksuvõla suuruse kohta, mis on täiesti avalikud. Ettevõtted, kus täidetakse korrektselt maksuvõla ajatamise graafikut, maksuvõlglaste nimekirjas seejuures ei kajastu.

Esikolmikus on suurimate võlglaste seas sellised ettevõtted, kel on võlgnevus üleval juba varasematest aastatest. Lisaks on esimesel ja teisel kohal olevad firmad maksu­ameti andmeil tegelikult praeguseks juba pankrotis.

Suurim võlglane on Best Building OÜ, kellel on juuni alguse seisuga võlgu 238 036 eurot ning võlgnevus on neil 2017. aasta algusest. Sikassaare Metsad OÜ maksuvõlg on 11 203 eurot, nende võlgnevus pärineb koguni 2016. aasta algusest. Samuti leiab võlgnike hulgast Kuressaare Sanatoorium AS-i, kelle võlasumma kogusuurus on Olev Martinsoni andmeil 91 426 eurot, sealhulgas ajatatud maksuvõlga 51 339 eurot. Võlgnevus tekkis 2017. aasta algusest.