Saaremaa valla ja Ventspilsi linna esindajad otsustasid, et kavandatava Läti liini teenindamiseks hakatakse otsima sobivat reisiparvlaeva.



“Ventspilsis toimunud kohtumisega oli soov näidata Saaremaa valla tasandil, et oleme Mõntu–Ventspilsi laevaliini taaskäivitamisest väga huvitatud, seda enam, et Ventspilsi esindajad on ka omapoolsest huvist märku andnud,” ütles Saaremaa vallavanem Madis Kallas.

Kiirlaeva varianti praegu ei kaaluta, vaid soovitakse leida laeva, mis saab peale võtta ka autosid. Eesmärk on liin käivitada 2019. aasta suvel ja laev sõidaks kolm kuud ehk poolest maist augusti keskpaigani.

Kallase sõnul pannakse suuri lootusi ka Leedu turistidele, kellel oleks selle laevaliini korral huvi Lätist kaugemale tulla. “Praegu ongi võtmeküsimuseks sobiva laeva leidmine. Kuna Saaremaa pool tellis laevaliini kohta uuringu, siis tegeleme meie ka liinile sobiva laeva leidmisega ja lähtume sealjuures uuringuga saadud andmetest,” rääkis Kallas.

Lisaks Madis Kallasele osalesid kohtumisel lätlastega laevaliiniuuringu initsiaator Jaanis Prii ja Saaremaa vallavolikogu liige Mihkel Undrest.

Saaremaa–Läti laevaühendust käsitleva uuringu koostajad märkisid juba märtsikuus toimunud esitlusel, et hiljemalt sel sügisel tuleks välja kuulutada riigihange, mis näitaks ära tegeliku huvi kavandatava liini vastu. Juhul kui hange ebaõnnestub või selle tulemused ei õigusta ootusi, oleks üks edasimineku võimalusi kaaluda koos Ventspilsi linnaga uue operaatorettevõtte moodustamise otstarbekust.