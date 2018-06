Saarlaste blogid Eesti parimate seas

Saarlaste blogid “Pintsli ja kohvriga” ja “Mardi talu Saaremaal” tunnistati Eesti blogiauhindade vääriliseks.



Kuressaares sisustuspoodi Höme pidava Brette Saare isetegija kodukujunduse blogi “Pintsli ja kohvriga” pälvis tunnustuse remondi- ja sisustus­blogide kategoorias.

Aiandus- ja taludeblogide kolme nominendi seas oli koguni kaks saarlaste blogi: peale saaremaamarditalu.ee ka Katrin Pauksoni “Uusmaakad”. Taluperemees Ivar Eensoo “Mardi talu Saaremaal” kuulutati võitjaks ka 2016. aastal, toona aiandusblogide seas. Samal aastal talublogide seas võitjaks kuulutatud “Uusmaakad” jäi tänavusel konkursil aga kolmandaks.

Seekordsel Eesti blogiauhindade konkursil osales 213 blogi 15 erinevas kategoorias. Rahvahääletuses lõi kaasa 18 137 inimest.

Auhindu jagati laupäeval Tallinnas Telliskivi loomelinnakus Vaba Lava teatrikeskuses, kuhu oli kogunenud ligi 250 blogihuvilist.

“Iga tunnustus on kena ja oluline,” ütles Ivar Eensoo Saarte Häälele. Mehe sõnul hakkas ta blogi kirjutama sõbranna soovitusel – et oleks hea lugeda nii iseendal tulevikus kui ka teistel. Eensoo tõdes, et ta blogil on kogunenud suur fänn­klubi, kes postitusi ootavad. “Jagan igapäevast elu ja tegemisi ning niisama mõtteid – eks see lähebki inimestele korda,” lausus ta. “Sooja tunde tekitab, kui nii mõnigi lugeja on kirjutanud, et on saanud indu asuda vanavanemate maja korda tegema või on kellelgi endal tekkinud soov maakodu järele.”

“Muidugi on mul võidu üle hea meel – et selles kategoorias oli neid, kes peavad mind oma lemmikuks, nii palju,” kommenteeris Brette Saar võitu. “See tähendab, et “Pintsli ja kohvriga” blogil on jätkuvalt palju imelisi lugejaid. Auhind kinnitabki seda, et teeme õiget asja.”

Brette sõnul on tema blogil lugejaid igast vanuserühmast, nii mehi kui ka naisi.

“Kirjutan sisekujundusest, taaskasutusest ja isetegemisest – teemadest, mis ei küsi sugu ega vanust,” tähendas Saar. “Tulevikus toimetame ikka tasapisi Pihtla teel asuvas sisustuspoes Höme edasi. Höme on mõnusalt inspireeriv koht ka mu enda jaoks ja kindlasti kajastan sealseid tegemisi edasi ka blogis.”