Tagumikugeel mainekas majandusajakirjas

Saaremaalt pärit Siim Saadi loodud idufirma SATU Laboratory on leidnud äramärkimist majandusajakirjas Forbes. Õigupoolest on SATU Laboratory niisutavale tagumikugeelile pühendatud terve artikkel.



Ajakiri toob oma tutvustavas loos välja, et SATU geel on tore ja tunduvalt hügieenilisem alternatiiv nn niisketele lappidele, mida samuti tavalise tualettpaberi asemel kasutatakse. Lihtsalt pigista pisut geeli paberile, tee oma toimetused ära ning anna siis geeliga oma taguotsale särav lõppviimistlus, kirjutab Forbes.

Ajakiri toob välja, et geel on interneti kaudu kättesaadav üle maailma. 100 ml pudel tagumikugeeli maksab umbes 19 dollarit ja sellest peaks jaguma umbes seitsmeks kuuks. Veelgi täpsemaks minnes peaks sellest jätkuma umbes 300 vetsuskäiguks.

Lõpetuseks nendib Forbes, et kõik see võib kõlada naljakalt, kuid mõeldes nn niiskete lappide reostusele, on tegu ikkagi tõsise teemaga.