Viimastel nädalatel on sadu saarlasi pahandanud probleemid Elisa läbi õhu leviva telepildiga ja lahendust sellele probleemile ei paista. Elisa klienditeenindus toob probleemi peamiseks põhjuseks ülelevi.



Mure tundub paljudel inimestel sama olevat ehk siis orienteeruvalt õhtul kell 22–23.30 on telepildis pidevad katkestused, signaal kaob ja nii iga paari minuti tagant. Kõik see muudab saadete jälgimise võimatuks.

Hangub ja teeb trikke



“Pilt läheb ruuduliseks ja hangub ära ning ütleb, et pole signaali, soovitab helistada teenusepakkujale ja teeb igasuguseid trikke,” rääkis üks telepildiga hädasolijaid, ettevõtja Mark Muru, kes pole selle probleemiga viitsinudki enam kellegi poole pöörduda, sest tegu on juba vana ja mitmeid aastaid kestnud murega. “Õhtul kell 10–11 hakkab jama ja tavaliselt kaob see hommikuks ära. Aga kui on eriti vinge ülelevi periood, siis on ka päeval probleeme. Algul ma arvasin, et jama on minu seadmetes ja seepärast vahetasin antennikaablid, võimendid ja teised asjad ka välja ning midagi sain kätte ka, aga see jama kokkuvõttes ikkagi ei kadunud. Aga see on ka teiste inimeste probleem.”

Muru sõnul on see jama kohati päris kurjaks teinud – pool filmi vaatad ära ja siis on kõik ja jääbki lõpuni vaatamata. “Ma ei ole viimased paar kuud enam viitsinudki eriti telekat vaadata, kui, siis hommikuti,” tõdes ta. “Õhtul “Aktuaalset kaamerat” veel vaatan ja rohkem nagu ei viitsi. Teisi teleteenuse pakkujaid ei ole ma ka uurinud.”

Leisi kandis Roobaka külas elav Anneli Sepp ütles, et jamad tekivad õhtuti, kui telekat vaadates just kõige põnevama koha peal hakkab pilt hakkima. “Sekund on eest ära, sekund on ees, no see ei ole telekavaatamine,” kurtis ta.

Anneli Sepa juures käis tehnik 28. mail ja 11. juunil, kuid tema sõnul läks asi veelgi hullemaks. “Mees ütles, et majas on kõik korras ja pidi kusagilt mastist asja uurima, sest probleem pidi mujal olema. Meile ei öeldud, et tegu võiks olla üleleviga, kuna see olevat ainult üks nädal olnud.”

Mille eest maksta?



Sepp küsis firmalt selliste jamade pärast ka soodustust või kompensatsiooni, sest miks ta peaks maksma 30 eurot kuus, kui pilti ei näe. “Aga pannakse ikka täie rauaga edasi,” nentis ta. “Esialgu pole veel plaanis olnud operaatorit vahetada, aga kui asi ei parane, siis tuleb see ikkagi ära teha, sest meil on ju päris jube telekat vaadata.”

Elisa tehnik Gerd Vipre ütles, et see on igivana ja aastast aastast korduv probleem, mis tabab läbi õhu leviva televisiooni tarbijaid. “Pole midagi teha, see on ülelevi ja paratamatus,” rääkis ta. “Parim lahendus on ühendus optilise kaabliga ja tasub oma nimi kirja panna, et kunagi see koju saada. Kui sa oled kusagil metsade vahel, siis on praegu üldiselt parim lahendus satelliitantenn.”

Elisa meediasuhete spetsialisti Taavi Tederi sõnul tuleb Eestis mitu korda aastas ette, et ülilevi võib põhjustada erinevaid häireid telepildi kvaliteedis. “Ülilevi tõttu levivad raadiolained atmosfääris märksa kaugemale ja see võib kaasa tuua erinevaid probleeme telepildi kvaliteedis kõigile antenni-TV klientidele,” lausus ta. “Viimasel nädalal on olnud ülilevi tõttu häiritud pildi vastuvõtt Lääne-Eestis ja saartel. Head lahendust kliendile ei ole, sest loodusnähtuste vastu ei saa.”