JUHTKIRI: Kalamees kirub

Kaluri töö pole just kergete killast, ka rikkaks sellega ei saa, kaugel sellest. Seepärast on mõistetav Saaremaa kalurite nördimus keskkonnainspektsiooni nõude üle ehitada mõrrad keset ahvena­püügi­hooaega ümber. Kuidas see kalurite sissetulekut ja nende perede toimetulekut mõjutab, ei näi inspektsiooni huvitavat.

Kalurid on hämmingus ja pahased asja eest. Kui praeguse kujuga mõrdasid on siinpool Suurt väina kasutatud juba aastakümneid, miks seda siis järsku enam teha ei tohi? Ja miks ei ole seadust tehes küsitud siinsete kalurite arvamust?

Mille poolest need eelkastita mõrrad eelkastiga püügivahenditest sobivamad ja paremad on? Ometi on ju eelkastiga mõrdadel siinsete kalurite hinnangul nn Pärnu tüüpi mõrdadega võrreldes mitmeid eeliseid.

Kas tõesti on ka sel puhul nii, nagu tihtilugu juhtub, et las koerad (loe: kalurid) hauguvad, karavan (loe: keskkonnainspektsioon) läheb ikka edasi?