Kihelkonna raamatukogu ootab lugejaid

Eile Kihelkonnal uutes ruumides avatud raamatukogu põhimure on lugejate hulk.



“Kõik on uus,” võttis raamatukogu juhataja Maret Kaju (fotol) endisest vallamajast koolimajja kolimise lühidalt kokku. Pinda on eelmise asukohaga võrreldes küll pisut vähem, aga kõik tarviline mahub sellele ühes internetipunktiga ilusasti ära.

Kaju sõnul on raamatukogu nüüd saanud uue kuue, piisavalt on ka raha, et raamatuid tellida, jätkuks vaid ümbruskonnas inimesi, kes neid lugeda tahavad. “Vanad on jäänud, noored käivad enamik linnas tööl ja siin ainult magamas,” nentis ta. Viimastel aastatel on noori peresid Kihelkonna kanti siiski kolinud, aga et neid rohkem oleks ja nad siia ka jääksid, on vaja töökohti, sõnas staažikas raamatukogutöötaja.