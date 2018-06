Lasteaiajuht pühendub treeneriametile

Aastaid nii Pärsama lasteaia direktorina kui ka Saaremaa spordikoolis võrkpallitreenerina töötanud Ene Kask tegi valiku siiski treeneri­ameti kasuks.



Kask kinnitas, et kuuldused tema lahkumisest Pärsama lasteaia direktori kohalt vastavad tõele. “Olen aastaid töötanud kahel kohal, selline asjade korraldus on aga väsitav,” ütles Kask Saarte Häälele. “Eks mul kahju ole muidugi lasteaiast ära minna, sest töö on olnud tore ja suhtlemist palju, aga mingil hetkel tuleb piir, et kaht ametit pidada enam ei jõua.”

Spordikoolis töötab Kask treenerina 2007. aastast. Samal aastal asus ta Pärsama lasteaias tööle liikumisõpetajana. Direktorina tegutseb Kask lasteaias 2009. aasta oktoobrist. Kase sõnul hakkab ta spordikoolis töötama täiskohaga treenerina.

Ene Kase viimane tööpäev lasteaias on 31. august.