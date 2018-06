Muhus ja Kuressaares nüüd DPD automaadid

DPD Eesti AS paigaldab üle Eesti pakiautomaate ka väiksematesse kohtadesse. Kui teisipäeval paigaldati pakiautomaat Kuressaarde Saare Selverisse, siis eile seati see üles ka Muhu Konsumi juurde.



Kui varem oli DPD Eestil üldse kokku 24 pakiautomaati, siis selle kuu lõpuks paigaldatakse juurde 18 ja aasta lõpuks 50 automaati. DPD nentis, et kogu e-kaubandus on tohutult kasvanud ning eestlaste eripära on just suur pakiautomaatide lembus – 80% eelistab oma saadetised pakiautomaati tellida – ning tarbijate soovidega tuleb kaasas käia.

Kokku investeerib DPD järgneva kahe aasta jooksul Baltikumi pakiautomaatide võrgustikku ligi 5 miljonit eurot ja paigaldab kolmes riigis ligi 250 uut pakiautomaati.